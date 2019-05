Bayer macht Fortschritte beim Verkauf von zwei Firmenteilen, schreibt das Handelsblatt. Der angekündigte Verkauf des Chemiepark-Betreibers Currenta, an dem der Agrarchemie- und Pharmakonzern 60 Prozent hält, könne schon in den nächsten Wochen wahr werden, heißt es in dem Bericht. Die beiden Finanzinvestoren EQT und Macquarie würden auf die Sparte bieten, der Verkaufspreis solle bei mehr als einer ...

