Die Messe Stuttgart zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis. Das Vertrauen, das die Branche der T4M entgegenbringe, sei das Fundament für die Zukunft der neuen Fachmesse für Medizintechnik am Standort Stuttgart. Dieser Verantwortung sind sich die Veranstalter bewusst. "Wir nehmen den Auftrag der Branche ernst. Wir haben die Power und einen langen Atem, wenn es darum geht, Stuttgart als Drehkreuz für die Medizintechnik in Süddeutschland zu etablieren", sagt der Sprecher der Geschäftsführung der Messe Stuttgart, Ulrich Kromer von Baerle. Der Termin für die nächste T4M steht bereits: Sie findet vom 5. bis 7. Mai 2020 wieder parallel zur Internationalen Fachmesse für Qualitätssicherung Control statt. Pioniergeist und Aufbruchsstimmung Die Innovationskraft der Branche und die Aufbruchsstimmung in den Unternehmen waren auf der T4M deutlich spürbar. Moderne Stände und spannende Exponate prägten das Bild der T4M - damit zeigten die über 250 deutschen und internationalen Aussteller der ersten Stunde, welchen Wert sie der neuen Fachmesse für Medizintechnik am Standort Stuttgart beimessen. Ein klares Statement dazu gab Dr. Jörg Lässig, Geschäftsführer der Sitec Industrietechnologie aus Chemnitz ab: "Die Größe unseres Auftritts hier auf der T4M ist ein Bekenntnis dazu, dass wir an den Erfolg dieser Messe glauben. Ich bin auch davon überzeugt, dass man Flagge zeigen muss. Wenn man immer nur zuschaut und beobachtet, kann man nichts bewegen. Man muss sich schon aktiv engagieren. Und auch, wenn die Messe noch am Anfang steht, so glaube ich, dass sie das Potenzial hat, international groß zu werden." An den Messeständen wurden wertvolle neue Geschäftskontakte geknüpft und bestehende Kontakte gepflegt. Dass es bei Kontakten vor allem auf die Qualität ankommt, bestätigten die Aussteller. Ein Messeticket für alles Im Messeticket inbegriffen war das vielseitige Angebot des Rahmenprogramms, bestehend aus Fachvorträgen, Guided Tours, Workshops und täglichem XING Breakfast. Zu den Highlights zählten auch die Präsentationen von mehr als 50 Nachwuchsunternehmern in der T4M-Startup World im Zentrum des Ausstellungsbereichs. "Positiv an der T4M ist, dass hier viel Interaktion stattfindet. Besucher sind nicht nur hier, um mit Geschäftspartnern zu sprechen. Sie können auch ihr Fachwissen erweitern", sagt Helge Hinniger, Corporate Communications Manager des US-amerikanischen Unternehmens Fort Wayne Metals. Gemeinsam gestaltetes, vielseitiges Informationsangebot Die präzise Ausrichtung an den Bedürfnissen der Branche ist dem Veranstalter durch eine enge Zusammenarbeit mit Vertretern aus Unternehmen, Cluster-Organisationen, Forschungsinstituten und Verbänden gelungen. Unter anderem in Form eines 21-köpfigen Messebeirates wirkten sie seit Mai 2018 an der Gestaltung der Messe mit. "Durch meine Tätigkeit im Messebeirat konnte ich spannende Einblicke in die Entwicklung der T4M erhalten", berichtet Michael Götti, Vice President Corporate Marketing & Communications der Schweizer Cicor Group. (sf)

