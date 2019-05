Der deutsche Spezialmaschinenhersteller Desma hat 2018 mit einem Umsatz 118 Mio. EUR als bisheriges Rekordjahr abgeschlossen. Das Unternehmen bedient das Nischensegment Spritzgieß-Maschinen für elastomere Form- und Gummi-/Metallteile und ist trotz der guten Zahlen sehr vorsichtig. Die Geschäftsführer Martin Schürmann und Dr. Harald Zebedin sehen bereits seit Oktober des letzten Jahres eine zusehends schwieriger werdende Marktlage. Diese ist insbesondere durch den teils drastischen Order-Rückgang im Absatzsegment Automotive hervorgerufen worden und ist für fast alle internationalen Märkte zutreffend. Die allgemeine Verunsicherung macht sich auch in anderen Bereichen bemerkbar. So liegt derzeit der Auftragseingang um 35 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Auf Rekordjahr folgen Investitionen

Da man sich aber weitergehend und auf lange Sicht ausgelegt auf Wachstumskurs bewegen wird, werden in den kommenden drei Jahren weitere 22 Mio. EUR investiert. Dieses betrifft alle fünf Standorte des Unternehmens, also die Werke in der Slowakei, Indien, China und den USA.

Zu diesen Vorhaben gehört auch der Kauf des Börsig-Areals mit einer Fläche von gut 33.000 qm. Schürmann äußerte sich nicht über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...