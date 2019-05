Konzernchef Kerkhoff will Thyssenkrupp umbauen. Der ehemalige Finanzvorstand steuert den Konzern damit nach der Logik der Börse. Auch anderswo haben frühere CFOs die Macht übernommen. Erfolgreich sind nur wenige.

Es ist die zweite Volte innerhalb von wenigen Monaten. Guido Kerkhoff war Interimschef, als er im vergangenen Jahr die Strategie verkündete, den Traditionskonzern in zwei Unternehmen aufteilen zu wollen. Kerkhoff, einst Finanzvorstand des Stahl- und Industriekonzerns, wurde daraufhin mit dem Chefposten befördert.

Vor wenigen Tagen folgte die Kehrtwende. Thyssenkrupp soll nun in eine Holding mit eigenständigen Sparten überführt werden. Einzelne Einheiten könnten dann verkauft oder an die Börse gebracht werden oder Thyssenkrupp findet für sie strategische Partner. "Mit der Strategie stellen wir uns insgesamt schlanker auf und geben den Geschäften Freiräume, sich besser zu entwickeln", sagt Kerkhoff im Interview mit dem "Handelsblatt". "Wir tun das, um das Beste für die Geschäfte zu erreichen - das Beste für Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre."

So verständlich die Strategie, so unsicher sind die Aussichten auf Erfolg an der Börse und auf das Geschäft. Ehemalige Finanzchefs steuern ein Unternehmen zwar oft so, wie Investoren es lieben. Doch mitunter ist die Performance der Konzerne danach nur mäßig.

Wo ehemalige Finanzvorstände heute das Sagen haben - und wie sie reüssieren.

Thyssenkrupp

Guido Kerkhoff war sieben Jahre lang Finanzvorstand, bevor er bei dem Essener Traditionskonzern im Juli 2018 das Ruder übernahm. Der Niedersachse galt als Lückenbüßer, eigentlich wollte Kerkhoff nie Konzernchef werden. Aber es fand sich kein anderer in der schwierigen Lage bei Thyssenkrupp, nachdem Ex-Chef Heinrich Hiesinger hinschmiss.

Viel Lob erhielt Finanzexperte Kerkhoff zunächst von Investoren: Endlich stünde mit Kerkhoff nach dem Ingenieur Hiesinger wieder ein Kaufmann an der Spitze bei Thyssenkrupp, freute sich etwa Investor Cevian. Um seine Macht zu zementieren, warf Kerkhoff einige Widersacher raus, die sich ihm in den Weg stellten.Doch von Beginn an war fraglich, wie der neue Frontmann in Essen in dem düsteren operativen Umfeld für die beiden geplanten neuen Thyssenkrupp-Unternehmen eine Bilanz auf die Beine stellen will, die sich an der Börse auszahlt. Ausgerechnet er, der Ex-Finanzchef, lieferte die finanziellen Details nicht. Unbeantwortet ließ er die Frage, wie er die Finanzschulden von knapp vier Milliarden Euro auf die geplanten neuen Unternehmen verteilen wollte. Statt Fakten machte er Andeutungen: Stille Reserven ließen sich aus Tochtergesellschaften in China und in den USA heben, die das Eigenkapital aufpeppen könnten. Ein strategisches Zukunftskonzept, wie es mit den Geschäften Industrieanlagen, Marine, Werkstoffhandel und Auto weitergeht, bleibt Kerkhoff bis heute schuldig.

Die Börse strafte den neuen Mann an der Spitze gnadenlos ab: Die Aktie verlor seit seinem Amtsantritt im Juli 2018 ein Drittel ihres Wertes.

Bayer

Seit Mai 2016 steht bei Bayer der frühere Finanzvorstand Werner Baumann an der Spitze. Seither ist der Aktienkurs von Bayer um etwa 40 Prozent gefallen. Als Finanzvorstand hatte Baumann bereits an zahlreichen Übernahmen mitgewirkt - mit wechselndem Erfolg. Wie etwa bei der Übernahme der rezeptfreien Arzneimittel vom US-Konzern Merck & Co. unter dem damaligen Vorstandschef Marijn Dekkers: Der vermeintliche Coup hat sich mittlerweile als Misserfolg entpuppt.

Baumann trieb auch die Übernahme von Monsanto voran. Nach nur zehn Tagen als Vorstandschef unterbreitete er den Amerikanern ein Übernahmeangebot - und riss so den Aktienkurs von Bayer in die Tiefe. Den Investoren graut vor den Prozessrisiken um den Pflanzen-Wirkstoff Glyphosat. Zwei Prozesse hat Bayer in erster Instanz verloren, Milliardenforderungen könnten auf Bayer zukommen. Bayer bestreitet, dass Glyphosat Krebs verursachen kann und belegt das mit zahlreichen Studien.

Doch offensichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...