Die Kurse sind auf Talfahrt. Alle Aktien? Nein. Ein kleiner SDax-Wert widersteht dem Druck, der am Montag durch den sich zuspitzenden Handelsstreit von USA und China erzeugt wird: Varta. Die Aktie ist am Montag auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Spitze legten die Papiere des Batterie- und Stromspreicher-Herstellers um 5,8 Prozent auf knapp 45 Euro zu, bevor sie wieder unter die 43-Euro-Marke zurückkamen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...