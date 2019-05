Die Bayer-Tochter Monsanto hat vermutlich auch in Deutschland fragwürdige Kritiker-Listen anlegen lassen. Ein früherer grüner Politiker soll nun die Aufklärung vorantreiben und kündigt Konsequenzen an.

Es nennt sich "Stakeholder Mapping": Konzerne listen dabei auf, welche Positionen Interessengruppen zu brisanten Themen vertreten. Das Verfahren gehört bei vielen Unternehmen und PR-Agenturen zum Standardrepertoire der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bayer-Tochter Monsanto ist dabei allerdings wohl deutlich über das Ziel hinausgeschossen - und das kann für die Muttergesellschaft Bayer, die ohnehin gerade wegen der Monsanto-Übernahme in der Kritik steht und sich wegen der möglichen Krebsgefahr des Monsanto-Pflanzenwirkstoffs Glyphosat vor US-Gerichten verantworten muss, gravierende Folgen haben. Wobei Bayer eine Krebsgefahr von Glyphosat klar bestreitet und dies mit zahlreichen Studien belegt.

Als 2016 in der EU darüber diskutiert wurde, ob Glyphosat weiter zugelassen wird, ließ Monsanto in Frankreich eine Kritiker-Liste anlegen, die womöglich gegen ethische Grundsätze und gesetzliche Regelungen verstößt. Zwei PR-Agenturen hatten im Auftrag von Monsanto Informationen über rund 200 Wissenschaftler, Politiker und Journalisten gesammelt. Dabei sollen auch private Daten, etwa Hobbys, aufgeführt worden sein. Die 200 Personen wurden dabei in vier Gruppen eingeteilt. Von "Verbündeten" bis hin zu Kritikern, die unter Beobachtung stehen. Die Staatsanwaltschaft in Paris leitete ein Verfahren gegen Monsanto wegen illegaler Erfassung privater Daten ein.

