Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMS: AMS am 13.5. -7,68%, Volumen 224% normaler Tage , PAL: Palfinger am 13.5. -3,25%, Volumen 69% normaler Tage , KTMI: KTM Industries am 13.5. -2,83%, Volumen 4% normaler Tage , MMK: Mayr-Melnhof am 13.5. 0,53%, Volumen 93% normaler Tage , AGR: Agrana am 13.5. 1,33%, Volumen 25% normaler Tage , FKA: Frauenthal am 13.5. 1,94%, Volumen 94% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Frauenthal FKA 21.000 1.94% Agrana AGR 19.740 1.33% Mayr-Melnhof MMK 113.200 0.53% KTM Industries ...

