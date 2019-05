Der Bitcoin-Kurs stieg am Wochenende um mehr als 1.000 Dollar und notiert jetzt doppelt so hoch wie zu Jahresbeginn. Diese drei Entwicklungen sind mögliche Gründe.

Der Bitcoin-Preis ist am Wochenende um mehr als 1.000 Dollar angestiegen, was das letzte Mal im Jahr 2017 geschah. Er übersprang erstmals seit September wieder über die Marke von 7.000 Dollar. Am Montagabend kostet ein Bitcoin nun sogar rund 7.800 Dollar. Das ist der höchste Wert seit August letzten Jahres. Auch die anderen führenden Kryptowährungen verzeichnen seit dem Wochenende durchweg deutliche Kursgewinne. Warum steigt der Bitcoin-Kurs? Seit Mitte Dezember letzten Jahres ist der Bitcoin-Kurs um 130 Prozent angestiegen. Möglicherweise hat dabei auch eine Rolle gespielt, dass das nächste "Halving" näher rückt. Bereits im Mai 2020 halbiert sich die Inflation durch das Schürfen neuer Bitcoins. Der Analyst Timo Emden von Emden Research erklärt den erneuten Kursanstieg gegenüber Reuters damit, dass das "wachsende Interesse von institutionellen Vermögensverwaltern" neue Hoffnungen schüre. "Zu den hartgesottenen Anlegern, welche Bitcoin mehr oder ...

