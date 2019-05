Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMS: AMS am 13.5. -7,68%, Volumen 224% normaler Tage , DLG: Dialog Semiconductor am 13.5. -6,91%, Volumen 0% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 13.5. -6,61%, Volumen 97% normaler Tage , R6C: Royal Dutch Shell am 13.5. 0,87%, Volumen 91% normaler Tage , ABR: Barrick Gold am 13.5. 2,58%, Volumen 102% normaler Tage , GPRO: GoPro am 13.5. 3,43%, Volumen 235% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. GoPro GPRO 6.630 3.43% Barrick Gold ABR 12.310 2.58% Royal Dutch Shell R6C 2447.500 0.87% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...