Das amerikanische Finanzinstitut Sterling Bancorp Inc. (ISIN: US85917W1027, NYSE: SBT) schüttet unverändert eine Quartalsdividende von 1 US-Cent je Aktie aus. Die nächste Auszahlung erfolgt am 31. Mai 2019 (Record day: 25. Mai 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,04 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 0,41 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 9,74 US-Dollar (Stand: 13. Mai 2019). ...

