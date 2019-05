Zürich (awp) - Der Zughersteller Stadler Rail hat Ansgar Brockmeyer zum neuen Vertriebs- und Marketingchef ernannt. In dieser Funktion wird er Mitglied der Konzernleitung. Brockmeyer folgt auf Peter Jenelten, der in die private Holding von Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler wechselt, wie das Thurgauer Unternehmen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...