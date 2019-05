Roche verlängert Angebotsfrist für Spark-Übernahme erneutVodafone will Neuseeland-Geschäft für zwei Milliarden Euro verkaufen Allianz erzielt in 1Q 2019 ein operatives Ergebnis von 3,0 Mrd Euro - sieht sich auf Kurs BAUER AG mit gutem Start ins Geschäftsjahr Bayer verliert neuen US-Glyphosat-Prozess - Jury fordert Milliarden Beiersdorf kauft Sonnenschutz-Geschäft 'Coppertone' von Bayer CENTROTEC erfolgreich in das Geschäftsjahr gestartet KREISE: T-MOBILE US UND SPRINT ERWÄGEN ZUGESTÄNDNISSE FÜR RETTUNG VON DEAL Deutsche Wohnen SE: Zwischenergebnis zum 31. März 2019 / Guter Start in neues Geschäftsjahr, bestätigt Prognose Evotec - Q1 Umsatz 103,8 Mio (Prog 94) , EBITDA ber 30,0 Mio (Prog 22,7) , Finanzprognose bestätigt ...

