Die Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039) will der Hauptversammlung an diesem Dienstag die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,80 (Vorjahr: 3,90) Euro je Stammaktie und 4,86 (Vorjahr: 3,96) Euro je Vorzugsaktie vorschlagen. Bei den im DAX vertretenen Vorzugsaktien entspricht dies beim aktuellen Börsenkurs von 150,13 Euro einer derzeitigen Dividendenrendite von 3,24 Prozent. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...