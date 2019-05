Aufgrund der PoE-Technik (Power over Ethernet, das bezeichnet die Stromversorgung über das Netzwerkkabel) benötigen die Kamerahersteller immer mehr Leistung aus den Switchen. 60?W sind heute keine Seltenheit mehr. Hier zeigen sich die begrenzten Möglichkeiten der normalen Switch-Hersteller.

Hohe PoE-Leistungen und schnelle CPU-Leitungen lassen sich nur schwer vereinen. Die hohe Leistung erzeugt viel Abwärme, die für die hohe CPU-Performance nicht förderlich ist. Zudem sind die IEEE-Standards für 60?W noch nicht vollends verabschiedet. Es zeichnet sich ab, dass Video-IP-Netzwerke ein eigenes unabhängiges Dasein mit eigenen Switchen und Komponenten etablieren.

Synchrone Abfolge bei den Videosequenzen

Eine Analogie: Bären und Tiger sind beides Raubtiere, die die Jagd lieben. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich jedoch schnell die Unterschiede. Der Bär ist viel weiterverbreitet; von Europa nach Asien bis hin nach Amerika - wie die klassischen IP-Netzwerke. Der Tiger kommt hingegen nur in Asien und Teilen von Russland vor, also in einem sehr dedizierten Umfeld. Er ist weit agiler als ein Bär. Genauso muss ein Video-IP-Netzwerk zwar stark, aber genauso dynamisch und schnell sein. Denn die Videosequenzen sind im Gegensatz zu klassischen Daten an eine synchrone Abfolge gebunden. Mit andern Worten: Wenn der Video-Stream beginnt, sollen die anderen Frames möglichst kontinuierlich und stabil folgen. Denn sonst nimmt das Auge jede Veränderung sofort wahr. Switche verwerfen hochaufgelöste Videobilder

Megapixelkameras sind auf dem Vormarsch. Sie benötigen allerdings immer mehr so genannte Jumbo-Frames. Diese besonders hochaufgelösten Video-Einzelbilder sind mit 9600 Bytes bis zu ...

