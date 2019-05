Fe Limited (ASX: FE; FRA: B4T) gibt bekannt, dass es ein exklusives Optionsabkommen mit Macarthur Lithium Pty. Ltd. ("MLi"), einer 100-Prozent- Tochtergesellschaft von Macarthur Minerals Limited (TSX-V: MMS)("Macarthur"), unterzeichnet hat, um eine Beteiligung von bis zu 75 Prozent an Lithium und Gold Konzessionen zu erwerben: Earn-in-Abkommen hinsichtlich Lithium- und Goldkonzessionsgebiete von Macarthur Minerals HIGHLIGHTS Fe Limited sichert sich exklusive Option auf Erwerb einer Beteiligung von bis zu 75 % an Lithium- und Goldkonzessionsgebieten von Macarthur Minerals in Region Pilbara (Western Australia), einer der aufstrebenden Lithiumprovinzen der Welt Ergänzt Lithiumkonzessionsgebiet Mercury, das FEL erwerben wird (siehe ASX-Pressemitteilung vom 22 ....

