Der 2017 an der Börse gestarteten Restaurantkette Vapiano fehlen 30 Millionen Euro. Im Aktienkurs steckt immer noch viel Hoffnung.

Die Probleme von Vapiano lassen sich an einem Wochenende bei einem kurzen Trip durchs Ruhrgebiet erleben: In Duisburg stehen fünf, sechs Gäste an den Pizza- und Pastastationen der Systemgastronomie-Kette. Sie wollen ihre Bestellungen aufgeben und dem Koch dabei zusehen, wie er Spaghetti Aglio e Olio oder Pizza Rucola vor ihren Augen zubereitet. Doch vor dem Essen müssen sie vor allem warten. In Bochum ordert am Samstagabend ein Mann im grauen Anzug eine Flasche Pinot Grigio, Weißwein. Die Mitarbeiterin kramt im Kühlschrank, hält ihm eine Flasche Vino Rosso hin und fragt: "Den?" Genervt verneint der Gast, wiederholt seine Bestellung und wartet.

Vapianos Defizite sind offensichtlich: Lange Wartezeiten, ausbaufähiger Service, zu viele Restaurant-Eröffnungen in zu kurzer Zeit und in nicht immer guten Lagen. Doch es kommt noch dicker: Vapiano steckt in finanziellen Nöten. Vergangene Woche musste die Pastakette die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2018 verschieben. Statt wie ursprünglich geplant Ende April, sollen die Zahlen jetzt drei Wochen später vorgelegt werden, frühestens am 24. Mai. Vapiano führe derzeit Verhandlungen über eine Refinanzierung mit den beteiligten Banken und den Großaktionären in Höhe von 30 Millionen Euro, so die offizielle Begründung. Da diese Finanzierung Voraussetzung für die Aufstellung und Testierung des Jahres- und Konzernabschlusses ist, mussten diese verschoben werden.

Zum Börsengang Ende Juni 2017 war Vapiano noch 600 Millionen Euro wert. Heute stehen unterm Strich nur noch 155 Millionen Euro Börsenwert. Aktionäre haben seit der Erstnotierung rund 75 Prozent verloren. "Es gibt trotz des bekannten Namens keinen Grund, Aktien zu ordern. Zumal es nicht an Alternativen mangelt", schrieb die WirtschaftsWoche zum Börsengang und empfahl stattdessen McDonald's, die seitdem 30 Prozent zugelegt haben.

Die Banken wurden die Aktien 2017 dennoch los. "Fast Casual Dining" traf den Geschmack der Kunden und Investoren. Standardisierte Abläufe bei Bestellungen und Zubereitung, Selbstbedienung, möglichst überall dieselbe Essensqualität und ein lockeres Ambiente für Jung und Alt verhalfen dem Kölner Gastronomen binnen kurzer Zeit nach der Gründung 2002 zu einem Höhenflug. Zum Börsengang lobten Banken das Unternehmen in eine Liga mit der Burgerkette Hans im Glück, Domino's Pizza oder Starbucks. Auch, weil der damalige Vorstandschef Jochen Halfmann mit Expansionsplänen für Europa und Übersee jonglierte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...