++ China reagiert mit Vergeltungsschlag auf US-Zölle ++ Hoffnungen auf Trump-Xi-Treffen ++ Wall Street mit weiteren Rückgängen ++ Schwierige Brexit-Verhandlungen ++ DE30 weiter Short eingestellt ++Erst zum zweiten Mal in diesem Jahr verlieren die drei großen US-Aktienindizes mehr als 2%, wobei der technologielastige NASDAQ am Montag mit einem Kursrückgang von 3,41% mit Abstand der Underperformer war. Beim marktbreiten S&P 500 beschleunigte sich die Abwärtsbewegung bereits am frühen Nachmittag und erst kurz vor der wichtigen Unterstützungszone um die 2.800 Punkte-Marke war eine Gegenreaktion der Bullen zu beobachten. Zuerst sorgte die Ankündigung Chinas, ab dem 1. Juni Zölle zwischen 5% und 20% auf US-Exporte im Wert von 60 Mrd. USD zu erheben, für weniger Vertrauen an de Märkten. Die USA haben bereits vergangenen Freitag 25%-Zölle auf chinesische Waren in Höhe von 200 Mrd. USD eingeführt und das ...

