Nach der dritten Niederlage vor einem US-Gericht ist klar: Bayer hat die Prozessrisiken in den USA massiv unterschätzt. Konzernchef Werner Baumann gerät zunehmend in Erklärungsnot.

Zuerst mal die gute Nachricht: Bayer kommt beim angekündigten Verkauf von einigen seiner Geschäfte gut voran. 550 Millionen Dollar zahlt der Nivea-Hersteller Beiersdorf nach Leverkusen, um das Sonnenschutzmittel Coppertone zu erwerben. Am Montagabend meldete Bayer Vollzug.

Nur wenige Stunden später interessierte der Deal allerdings kaum noch. Da hatte ein Gericht in Oakland bei San Francisco Bayer zur Zahlung von insgesamt zwei Milliarden Dollar an ein krebskrankes Rentnerpaar verurteilt. Die Eheleute machen den Monsanto-Pflanzenwirkstoff Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich. Bayer, der Eigentümer von Monsanto, bestreitet einen Zusammenhang und belegt dies mit zahlreichen Studien. Der Konzern kündigte an, Rechtsmittel einzulegen.

Dabei hatte Bayer durchaus Argumente auf seiner Seite: Die US-Umweltbehörde EPA hatte Glyphosat kürzlich noch einmal bei sachgemäßer Anwendung für sicher und nicht krebserregend erklärt. Das Rentnerpaar Pilliod weist eine lange Krankengeschichte auf; die Vorerkrankungen könnten das Krebsleiden befördert haben. "Wir haben großes Mitgefühl für Herrn und Frau Pilliod", erklärt Bayer, um dann im Stile eines Richters zu argumentieren: ...

