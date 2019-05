Die Eskalation im Handelsstreit zwischen USA und China und die Spannungen um den Iran schlagen schwer an den Weltbörsen durch, sogar die bisher stabile US-Börse strauchelt. Für den Dax gibt es noch ein wenig Hoffnung.

Schneller als erwartet kam es im Dax nach der ersten Verteidigung der 12.000er-Marke zu einem regelrechten Ausverkauf. In New York rauschte der Dow Jones in einem Zug nicht nur bis zur 200-Tage-Linie hinab, sondern rutschte sogar 100 Punkte unter diesen Durchschnitt; Der Nasdaq-100-Index sackte deutlich unter sein bisheriges Hoch. Weltweit müssen die Börsen, vor allem auch in den Schwellenländern, schwere Verluste hinnehmen. Der chinesische Shanghai-Composite-Index hat in den vergangenen vier Wochen mehr verloren, als er vorher in zwei starken Monaten gut gemacht hat.

Die Krisenindikatoren springen an: Der Goldpreis hat kurzfristig die 1300-Dollar-Marke übertroffen. Die Volatilitätsindikatoren sind weltweit in den erhöhten Bereich vorgedrungen. Bund-Future und andere Anleihebarometer haben ihr Rekordniveau wieder erreicht. Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Spannungen um den Iran setzen den Aktienmärkten offensichtlich stärker zu als erwartet.

Dennoch gibt es eine Reihe von Entwicklungen, die dazu betragen sollten, dass die Aktienmärkte trotz der aktuellen Angstphase nicht ins Leere fallen. Im Dax zeigt das aktuell die Allianz. Der Versicherer erhöhte seinen Gewinn im ersten Quartal um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...