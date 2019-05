Zürich (ots) -



Die Abkühlung der Konjunktur in wichtigen Absatzmärkten der

Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie)

macht sich bemerkbar. Im ersten Quartal 2019 gingen die

Auftragseingänge gegenüber der Vorjahresperiode um -5,1 Prozent und

die Umsätze um -1,1 Prozent zurück. Die Güterausfuhren nahmen im

ersten Quartal 2019 noch leicht um +0,9 Prozent zu. Swissmem rechnet

für das verbleibende Jahr mit einer Seitwärtsbewegung in der

Geschäftsentwicklung der MEM-Branche. Weltweit bestehen allerdings

erhebliche Konjunkturrisiken. Deshalb ist es wichtig, hausgemachte

Unsicherheiten zu vermeiden. Die Annahme der AHV/Steuerreform sowie

des neuen Waffenrechts und rasche Fortschritte beim institutionellen

Rahmenabkommen stehen dabei im Vordergrund.



Die Auftragseingänge in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und

Metall-Industrie (MEM-Industrie) reduzierten sich im ersten Quartal

2019 gegenüber der Vorjahresperiode um -5,1 Prozent. Dieser relativ

hohe Rückgang beinhaltet allerdings einen gewissen Basiseffekt, da

das Volumen der Auftragseingänge in der Vergleichsperiode sehr hoch

war. Trotz dieses Rückganges erreichte der Bestellungseingang ein

vergleichsweise gutes Niveau. Auch die Umsätze sanken im ersten

Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der seit neun

Quartalen erstmalige Rückgang betrug moderate -1,1 Prozent. Von der

negativen Umsatzentwicklung sind Grossfirmen etwas stärker betroffen

als KMU. Die seit Mitte 2018 bestehende Abkühlung bei den

Auftragseingängen der MEM-Branche wird nun bei der

Kapazitätsauslastung in den Betrieben sichtbar. Sie reduzierte sich

gemäss KOF von 91,6 Prozent im vierten Quartal 2018 auf aktuell 89,3

Prozent. Die Kapazitätsauslastung liegt damit aber noch immer

deutlich über dem langjährigen Mittelwert von 86,4 Prozent.



Noch knapp steigende Exporte



Die Güterausfuhren der MEM-Industrie wuchsen im ersten Quartal

2019 gegenüber dem Vorjahresquartal noch leicht um +0,9 Prozent und

erreichten einen Wert von 17,2 Milliarden Franken. Die grösste

Zunahme verzeichneten die Exporte in die USA (+6,4%). Auch die

Exportentwicklung in die EU war noch knapp positiv (+0,5%). Die

Ausfuhren nach Asien gingen zurück (-0,6%). Die insgesamt positive

Exportentwicklung erfasste nicht alle Warengruppen. Erfreulich ist

die Exportzunahme bei den Präzisionsinstrumenten (+6,0%). Positiv

entwickelten sich auch die Ausfuhren im Bereich

Elektrotechnik/Elektronik (+1,2%). Hingegen sanken die Güterausfuhren

im Maschinenbau (-1,9%) und bei den Metallen (-5,4%).



Beurteilung und Aussichten



Die Erwartungen der Unternehmerinnen und Unternehmer für die

kommenden zwölf Monate sind verhalten. Gemäss der jüngsten

Swissmem-Befragung rechnen 26 Prozent mit steigenden Aufträgen aus

dem Ausland. Vor einem Jahr waren es noch 48 Prozent gewesen. Knapp

die Hälfte (49%) geht von gleichbleibenden Aufträgen aus. Mit

sinkenden Bestellungen rechnen 25 Prozent der Unternehmen.

Hausgemachte Unsicherheiten vermeiden



Ähnlich beurteilt auch Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher die

aktuelle Lage: «Anfang Jahr gingen wir von einer Seitwärtsbewegung in

der Geschäftsentwicklung aus. Das scheint sich nun zu bestätigen».

Allerdings bestünden erhebliche Risiken wie zum Beispiel der Brexit,

die Schuldensituation in einigen EU-Staaten sowie die weltweit

schwelenden Handelskonflikte. «In dieser Situation sollten

hausgemachte Unsicherheiten vermieden werden», so Brupbacher. Wichtig

sei deshalb, dass am 19. Mai 2019 die AHV/Steuervorlage vom Volk

angenommen wird. «Das schafft endlich Sicherheit bezüglich des

künftigen Steuerregimes für Unternehmen». Auch das neue Waffenrecht

müsse vom Volk angenommen werden, unterstreicht Brupbacher. Damit

wären aber noch lange nicht alle inländisch verursachten

Unsicherheiten beseitigt. «Wir brauchen rasche Fortschritte beim

institutionellen Rahmenabkommen», betont der Swissmem-Direktor. «Das

ist entscheidend, damit Unternehmen hier investieren sowie Jobs und

Wohlstand in der Schweiz erhalten bleiben». Und nicht zuletzt fordert

die MEM-Industrie einen raschen Abschluss neuer Freihandelsverträgen

mit den USA und dem Mercosur. Dies brächte neue Chancen in wichtigen

Absatzmärkten.



