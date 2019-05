Durch die starke Nachfrage aus China kann BMW seinen Absatz steigern. Der Absatz der Konkurrenten Mercedes-Benz und Audi ist hingegen gesunken.

Im Gegensatz zu den Konkurrenten Mercedes und Audi hat BMW im April mehr Autos verkauft als im Jahr zuvor und damit weiter Marktanteile gewonnen. Der Absatz des Autobauers wuchs um 2,3 Prozent auf gut 171.000 Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Hauptgrund war die starke Nachfrage in China - dort legten die Auslieferungen um über 18 Prozent zu.

