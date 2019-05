++ Bayer soll 2 Mrd. USD Schadenersatz zahlen ++ DE30 stoppt Rückgang in Unterstützungszone ++ Volkswagen geht diesen Sommer mit Lkw-Einheit an die Börse ++Die europäischen Aktien haben zu Beginn der Sitzung am Dienstag ihre Abwärtsbewegung mit einem höheren Eröffnungskurs gestoppt. In ganz Europa waren Gewinne zu beobachten, wobei polnische, französische und italienische Aktien in den ersten Handelsminuten am stärksten zulegten. Industrie- und Bauunternehmen stiegen, während Versorgungs- und die Telekommunikationsunternehmen am meisten zurückblieben. Die Abwärtsbewegung beim DE30 wurde in der Unterstützungszone oberhalb der 11.850 Punkte-Marke gestoppt. Der deutsche Leitindex stieg zu Beginn der heutigen Sitzung und könnte die Widerstandszone bei 12.100 Punkten testen. Dafür ist jedoch ein verbessertes Stimmungsbild notwendig. Quelle: xStation 5 ROUNDUP-FALL: BAYER SOLL 2 MRD. USD SCHADENERSATZ ZAHLENBayer (BAYN.DE / WKN: BAY001) wird weiterhin unter Druck gesetzt, weil behauptet wird, dass der ...

