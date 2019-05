Das erste Quartal 2019 wurde von dem Ausbau von Windparks in Deutschland und Frankreich geprägt. Das Projekt "Gerdau-Repowering" wurde fertiggestellt, welches für das Windparkportfolio 2020 errichtet wurde. Ein weiterer Windpark, der in Betrieb genommen wurde, ist der "Laxaskogen" Windpark (25,2 MW) in Schweden. Ebenso wurde ein Windpark in Frankreich erfolgreich ans Netz gebracht. Im Q1 2019 ist PNE in den Markt in Panama eingetreten und es wurden 5 Projekte übernommen, welche sich bereits in ...

