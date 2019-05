Der ATX hat sich zunächst über 3000 Punkten gehalten. Es ist aber alles zunehmend wackelig geworden mitten in der Dividendensaison, zu der Mr. Dividende Christian Röhl auf https://www.dividendenadel.de folgendes schreibt: "Weil ich viele Leser und Zuschauer in der Alpenrepublik habe, hier als kleines Zuckerl eine aktuelle Dividendenstatistik für die 37 Unternehmen des ATX Prime Index - also die Wiener Werte, die relativ liquide handelbar sind."ATX-Dividendensumme entspricht der Allianz-AusschüttungDavon werden dieses Jahr 32 Firmen ausschütten. Das entspricht einer Quote entspricht, die sich mit 86% ungefähr auf demselben Niveau bewegt wie in den deutschen Auswahl-Indices. Die Dividendensumme des ATX Prime liegt damit bei rund 3,8 Mrd. Euro ....

Den vollständigen Artikel lesen ...