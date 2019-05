UBM Development AG beabsichtigt die 3,125% UBM-Anleihe 2018-2023 (ISIN: AT0000A23ST9) im Rahmen einer Privatplatzierung um bis zu 45 Mio. Euro auf ein Gesamtanleihevolumen von bis zu 120 Mio. Euro aufzustocken. Die neuen Schuldverschreibungen sind mit denselben Bedingungen ausgestaltet, wie die bestehenden Schuldverschreibungen, einschließlich des Fälligkeitstermins am 16. November 2023. Der Ausgabe- und Abwicklungstermin unterliegt den Marktbedingungen und wird innerhalb der nächsten vier Wochen stattfinden. UBM Development AG will den Nettoemissionserlös "für allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden, so die Gesellschaft. Als Sole Lead Bank und Sole Bookrunner wurde M.M.Warburg & CO mandatiert. Rothschild & CO fungiert als Finanzberater der Emittentin.

