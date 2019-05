Das Emirat unterstützt den Gazastreifen mit Zahlungen für Essenspakete und Kurzzeitjobs. Zudem lässt Israel die Erdgasversorgung Gazas zu.

Nach einer zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas ausgehandelten Waffenruhe hat Katar Hilfsgelder in Höhe von 27 Millionen Euro an den Gazastreifen gezahlt. Ein Gesandter brachte das Geld in das Küstengebiet am östlichen Mittelmeer, sagte der Vorsitzende des Katarischen Komitees für den Wiederaufbau im Gazastreifen, Mohamed el-Amadi am Dienstag.

Das Geld werde für Zahlungen an 55.000 arme Familien benutzt, für Essenspakete zum muslimischen Fastenmonat Ramadan sowie zur Schaffung von Kurzzeitjobs. Die 20.000 Kurzzeitjobs würden in ...

