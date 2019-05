Der Energieversorger Uniper lädt seine Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2019 ein. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Veranstaltung und Dividendenausschüttung finden Sie hier.

Wann und wo findet die Uniper-Hauptversammlung 2019?

Die diesjährige ordentliche Uniper-Hauptversammlung findet am Mittwoch, den 22. Mai 2019 um 10:00 Uhr in Düsseldorf statt. Veranstaltungsort ist das Congress Center Düsseldorf, Rotterdamer Straße 141, in 40474 Düsseldorf.

Wer ist zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung 2019 berechtigt?

An der Uniper-Hauptversammlung dürfen alle Anleger teilnehmen, die sich bis zum 15. Mai 2019 angemeldet haben und ihren Anteilsbesitz nachweisen können. Aktionäre ...

