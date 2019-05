Die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sind das Herzstück der Elektronikindustrie. Technische Innovationen werden hier konzipiert, neue Produktlinien entworfen und zur Serienreife gebracht. Entsprechend hoch sind traditionell die Anforderungen an die Ausstattung und Aufgaben der Elektrolabore. Anders als in Montage oder Qualitätsprüfung, wo oft eng definierte Aufgaben zu bewältigen sind, müssen Entwicklerarbeitsplätze den Technikern ein Maximum an Flexibilität bieten. Das klassische Laborarbeitsplatzsystem, das ESD-Schutz, PC, Materialversorgung sowie Mess- und Prüfinstrumente vereint, wird diesem Anspruch heute nicht mehr optimal gerecht. Moderne Entwicklerarbeitsplätze müssen unter anderem ein umfassendes Konstruktions- und Prototypenmanagement ermöglichen und dabei steigende Erwartungen an Produktüberwachung, Datenhaltung und Ergonomie erfüllen. Smart-Industry-Lösungen können ein wesentlicher Lösungsbaustein sein. Wer effiziente Arbeitsbedingungen schaffen will, sollte deshalb digital unterstützte Entwicklerarbeitsplätze anstreben, die alle erforderlichen Geräte und Funktionen ganzheitlich integrieren.

Fabriksoftware erleichtert konsequente Prozesssteuerung

Projektpläne, Materialstudien, Entwürfe oder erste Prüfdaten - Entwicklungsabteilungen jonglieren täglich mit einer Fülle von Informationen. Ohne konsequente Prozessorganisation geht schnell der Überblick verloren und es werden wertvolle Stunden mit der Beschaffung notwendiger Informationen verschwendet. Moderne Entwicklungsarbeitsplätze verknüpfen daher mithilfe von Softwaresystemen die unterschiedlichsten Informationen, die kontextrelevant abgelegt und bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. So wird die Verwaltung aller Datensätze deutlich vereinfacht und ein schneller und lückenloser Zugriff auf alle entwicklungsrelevanten Daten möglich.

Eine solch informationelle Unterstützung bietet die von Elabo (Eigenschreibweise: ELABO) entwickelte Smart-Industry-Lösung, deren Mittelpunkt die Fabriksoftware Elution bildet. Die Software wird auf Basis einer zentralen SQL-Datenbank betrieben, in der die Daten strukturiert hinterlegt und geordnet werden. Schrittweise entsteht so ein umfangreicher Informationspool, aus dem die Elektroingenieure unter Anwendung der Software alle benötigten Informationen extrahieren ...

