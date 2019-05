Die britische Großbank Lloyds Banking Group plc (ISIN: GB0008706128) will die Dividende künftig quartalsweise ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Bisher wird die Dividende halbjährlich ausgeschüttet. Zukünftig sollen in den ersten drei Quartalen drei Zahlungen in gleicher Höhe (Zwischendividende) sowie eine höhere Zahlung (Schlussdividende) im vierten Quartal erfolgen. Die Gesamtdividende für 2018 betrug 3,21 Pence (ca. 3,69 Eurocent). Beim aktuellen ...

