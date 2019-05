DAX - Trump dreht das Bild

Henry Philippson,

Der deutsche Leitindex befand sich gestern erneut auf tauchstation, bevor ein Trump-Tweet zur Hilfe kam: Die Nachricht, dass die USA die geplanten Einfuhrzölle auf Auto-Importe um 6 Monate verschieben wollen, beflügelte den Index und trieb diesen knapp 300 Punkte gen Norden. heute Vormittag ging es dann zunächst erst einmal wieder in den unteren 12.000er Bereich zurück, anschließend setzte allerdings eine Stabilisierung ein.

Mit dem Kurssprung am gestrigen Nachmittag hat sich das kurzfristige Chartbild im Stundenchart zu Gunsten der Bullen gewendet. So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschluss unter die 12.00er Marke abrutscht, ist in den kommenden Handelsstunden tendenziell mit erneuten Avancen der Bullen in Richtung 12.200 Punkte zu rechnen.

Ob es zuvor noch einmal größere Rücksetzer wird bleibt abzuwarten. Spätestens um 12.200 Punkte müsste dann aber bereits schon wieder mit Verkaufsinteresse gerechnet werden. Die Bäume dürften vorerst nicht in den Himmel wachsen für die Bullen.

Die Abwärtsrisiken bleiben weiter dominant, es sieht aktuell nicht so aus, als ob es eine schnelle Lösung im Handelsstreit geben wird.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 15.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 15.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C22 27,98 9.292 4,35 31.05.2019 DAX Index HX711G 17,40 10.350 7,03 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.05.2019; 10:54 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX7149 5,36 12.600 21,54 28.06.2019 DAX Index HX7150 13,25 13.225 8,97 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.05.2019; 10:54 Uhr

