++ Globale Erwärmung könnte sich zu einem Hindernis für Erst- und Rückversicherer entwickeln ++ DE30 sucht Unterstützung bei 33-Tage-Linie ++ Finnisches Unternehmen bekundet Kaufinteresse an Aufzugseinheit von Thyssenkrupp ++Die europäischen Aktienmärkte starteten den Donnerstag mit niedrigeren Kursniveaus, da die Entscheidung der USA, Huawei-Produkte zu verbieten, zu den Sorgen um den Handelskonflikt beitrug. Im Westen Europas dominierten die Bären, während Aktien aus Osteuropa, zum Beispiel aus Polen und Russland, bei der Eröffnung höher tendierten. Bergbauunternehmen schnitten am besten ab, während Banken in den ersten Minuten der europäischen Sitzung am meisten zurückblieben. Zahl der wetterbedingten Katastrophen nimmt im Jahr 2018 enorm zu. Quelle: Bloomberg, Münchener Rück STEIGEN DIE DURCH ...

Den vollständigen Artikel lesen ...