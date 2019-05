Bei der Anwendung der Normen und Vorschriften für die Errichtung von PV-Anlagen können mitunter einige Fragen aufkommen. So dürfen laut VDE-AR-E 2100-712 zum Schutz der Feuerwehr im DC-Bereich von Photovoltaikanlagen keine Gleichstromleitungen »ungeschützt« im Gebäude verlegt werden. Laut VDE-AR kann als Schutz z.?B. ein Feuerwehrschalter oder die Unterputzverlegung zum Einsatz kommen.

Als einfachste Maßnahme darf die Installation des Wechselrichters sogar direkt am Gebäudeeintritt (=?1?m) erfolgen. Zwischen Planer, Errichter und Betreiber kann dies vereinbart werden. Dabei sind Gebäudebauart, Nutzung, Menschenansammlungen im Gebäude, unersetzbare Güter usw. zu berücksichtigen. Man könnte nun meinen, dass die VDE-AR nicht verpflichtend eingehalten werden, sondern eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden muss, aus deren Ergebnis sich dann die Notwendigkeit der Einhaltung bestimmter Maßnahmen der VDE-AR ergibt.

In der Praxis ist der Betreiber der PV-Anlage (bzw. der Gebäudeeigentümer) üblicherweise mit einer Gefährdungsbeurteilung überfordert und benötigt hier fachliche Hilfe, welche er von seinem PV-Planer bzw. Installateur erwartet. Ein Elektromeister aus Baden-Württemberg schlug in einem Erfahrungsaustausch diese Vorgehensweise vor und meinte in diesem Kontext: »Da wir die Maßnahmen der VDE-AR grundsätzlich für sinnvoll erachten und um unserem Qualitätsanspruch zu genügen, diskutieren wir die VDE-AR grundsätzlich mit unseren Kunden und finden oft eine gute Lösung. Meist ist das die Verlegung der DC-Leitungen außen am Haus und Montage des Wechselrichters am Gebäudeeintritt. Teilweise auch ein Feuerwehrschalter, wenn die Kabel unbedingt durchs Haus sollen/müssen. Es gibt jedoch auch Kunden, die wissen wollen, ob die VDE-AR nun vorgeschrieben ist. Hintergrund ist in solchen Fällen oft der finanzielle Mehraufwand.«

Grundsätzliches zum VDE-Vorschriftenwerk

In diesem Zusammenhang lohnt es sich, eine grundsätzliche Aussage zu treffen. Das VDE-Regelwerk unterliegt grundsätzlich keinem Anwendungszwang. Aufgrund des Energiewirtschaftsgesetzes §?49 (1) muss bei der Errichtung elektrischer Anlagen die technische Sicherheit gewährleistet sein. Nach Absatz (2) darf man vermuten, dass die Sicherheit ausreichend gewährleistet ist, wenn die VDE-Bestimmungen als allgemein anerkannte Regeln der Technik eingehalten werden.

Diese sogenannte Vermutungswirkung führt in der Praxis dazu, dass wir gerne von dem Regelwerk Gebrauch machen. Das ist auch zu begrüßen.

Allerdings bleibt es mir als Errichter freigestellt, einen gleichwertigen Schutz auch durch andere Maßnahmen zu erreichen. Vielleicht ...

