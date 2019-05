Die DEVK und die Württembergische haben bereits eine Versicherung für private und ausleihbare E-Scooter vorgelegt, andere Anbieter sind ebenfalls startbereit. Das müssen Verbraucher wissen.

Wenn der Bundesrat am Freitag über eine Verordnung zu den sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeugen entscheidet, dann könnte es plötzlich ganz schnell gehen: Nach monatelangem Hin und Her könnten Elektrotretroller dann schon ab Juni in deutschen Städten ganz legal fahren dürfen. Nicht nur Hersteller oder Verleiher wie die US-Unternehmen Bird und Lime wittern das große Geschäft, sondern auch Versicherer hoffen auf ein neues Marktsegment Mit der DEVK hat nun ein großer Anbieter aus Deutschland eine Haftpflichtversicherung für die E-Scooter samt Preis vorgestellt. Auch andere deutsche Versicherer bereiten sich seit Monaten auf die Zulassung der Tretroller vor, die von einer Batterie nach ein wenig Anschub auf bis zu 20 km/h beschleunigt werden.

Dass in Deutschland eine Versicherungspflicht für die neuartigen Fortbewegungsmittel bestehen wird, steht schon länger fest. Das ist anders, als es beim Fahrrad der Fall ist, und auch anders als in den meisten anderen europäischen Ländern, in denen die Scooter schon unterwegs sind, dort gibt es standardmäßig keine Versicherungspflicht. Hierzulande "deckt die private Haftpflichtversicherung die sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeuge nämlich nicht ab", erklärt der Versicherungsexperte Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW. "Die E-Scooter benötigen eine Versicherungsplakette - ähnlich wie es für Mofas oder Motorroller entsprechende Kennzeichen gibt." An den E-Scooter wird dann zwar kein breites Kennzeichnen angebracht. Wohl aber ein kleiner - und dennoch gut sichtbarer - Versicherungsaufkleber.

Wie bei einer Haftpflichtversicherung üblich, deckt auch die verpflichtende Haftpflicht für die E-Scooter nur den Schaden eines Anderen ab: Sie greift also zum Beispiel dann, "wenn ein Scooter-Fahrer einen Fußgänger anfährt und diesen verletzt oder ein Auto beschädigt", erklärt Opfermann.

Gothaer, Allianz, Provinzial und HUK-Coburg ziehen nach

Die Scooter-Haftpflicht der DEVK samt Aufkleber kostet ab Juni bis zum Ende des Versicherungsjahres einmalig 38,40 Euro. Voraussetzung: Der Fahrer ist mindestens 23 Jahre alt. "Jüngere Leute haben ein höheres Unfallrisiko und sind teurer unterwegs", heißt es in einer Mitteilung des Versicherers. Deshalb zahlen Fahrer zwischen 18 und 22 Jahren für den gleichen Zeitraum einen Beitrag von 60,00 Euro. Für Fahrer bis 17 Jahre kostet die Absicherung 75,99 Euro. Der Versicherungsaufkleber ist bis zum Februar 2020 gültig, danach wird ein neuer fällig.

Wer bei einem Unfall auch seinen elektrischen Tretroller in Mitleidenschaft zieht, ist gegen diesen Schaden mit der Haftpflicht übrigens nicht abgesichert - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...