Volkswagen und Porsche SE wehren sich am Landgericht Stuttgart gegen Millionenforderungen von Aktionären. Jetzt eskaliert ein Streit um die Befangenheit eines Dieselskandal-Richters.

Es ist das letzte Wochenende im April, als am Landgericht Stuttgart eine merkwürdige Betriebsamkeit ausbricht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag findet der Richter Fabian Richter Reuschle in der Geschäftsstelle des Gerichts einen gegen ihn gerichteten Befangenheitsantrag. Reuschle ist Richter in knapp 200 Schadensersatzprozessen gegen Volkswagen und den VW-Großaktionär Porsche SE (PSE). Anleger werfen den Unternehmen vor, sie zu spät über den Abgasskandal unterrichtet zu haben, und fordern insgesamt rund eine Milliarde Euro. Die Beklagten weisen die Vorwürfe zurück.

In dieser Frühlingsnacht, das ahnt Reuschle schnell, bahnt sich ein neuer Höhepunkt in dem juristischen Tauziehen an. Der VW-Konzern, der mit Reuschle schon lange über Kreuz liegt, hat knapp drei Wochen zuvor einen Befangenheitsantrag gegen ihn gestellt. Das aber, so schreibt der Richter später in einer dienstlichen Stellungnahme, habe ihm ein Richter-Kollege bewusst verschwiegen: Er habe die Schriftsätze "nicht in den Geschäftsgang gegeben und sie auf seinem Dienstzimmer zurückgehalten".

Wurde Reuschle bewusst die Möglichkeit genommen, zu Vorwürfen in den Befangenheitsanträgen Stellung zu nehmen? Und warum wurden die Klägerkanzleien ...

