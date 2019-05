Zürich - Sunrise ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet und hat unter dem Strich einen Gewinnsprung gemacht. Dank des Zustroms an Neukunden steckt der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz die Gewinnziele nun etwas höher. Zudem geht Sunrise mit Zuversicht an die Übernahme von UPC Schweiz. Die Zahlen des ersten Quartals seien sehr gut, sagte Konzernchef Olaf Swantee am Donnerstag im...

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...