Nicht gut sahen die neuen Zahlen von Lang & Schwarz aus. Gewiss, im 1. Quartal wurden noch schwarze Zahlen geschrieben: Der Konzernüberschuss lag in Q1 2019 bei 0,45 Euro, wie Lang & Schwarz mitteilte. Das lag aber erheblich unter dem Plus des entsprechenden Vorjahresquartals (2,711 Mio. Euro). Beim Ergebnis pro Aktie gab es entsprechend einen Einbruch, von +0,86 Euro in Q1 2018 auf nur noch +0,14 Euro in Q1 2019. Vorstand André Bütow erläutert, Zitat: "Der anhaltenden Unsicherheit an den Finanzmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...