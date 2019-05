Während Abiturienten in Petitionen über vermeintlich zu schwierige Mathematik-Aufgaben klagen, beobachten Unternehmen wie Fischer (Dübel), Miele oder Trigema einen deutlichen Rückgang des Bildungsniveaus bei Bewerbern.

"Die Kenntnisse im Fach Mathematik haben sich in den vergangenen Jahren insgesamt verschlechtert", sagt Klaus Fischer. Mit diesem Urteil über junge Berufsanfänger steht der Inhaber des Weltmarktführers für Dübel aus dem badischen Waldachtal nicht allein. "Entsprechende Rückmeldungen erhalten wir auch von Berufsschulen und Dualen Hochschulen. Teilweise müssen wir vor allem in den technischen Ausbildungsberufen Nachhilfe geben. Wir prüfen derzeit, dies generell für alle Auszubildenden anzubieten." Die Unternehmen müssten also, so Fischer, "in der Ausbildung nachholen, was an den Schulen versäumt wurde."

Auch aus fünf anderen von der WirtschaftsWoche befragten mittelständischen Unternehmen lautet die Antwort auf die Frage, wie sich mathematische Kenntnisse und Kompetenzen junger Bewerber verändert haben, durchgängig: schlechter geworden. "Wir beobachten innerhalb der letzten Jahre, dass grundlegende mathematische Fähigkeiten nicht mehr auf Abruf verfügbar sind. Das sehen wir in unseren Online-Auswahltests", sagt Philipp Burger, Ausbildungsleiter beim Sensoren-Hersteller Sick im badischen Waldkirch. Dabei geht es meist nicht einmal um höhere Mathematik. "Bei den Grundrechenarten - ohne Taschenrechner - und dem allgemeinen Gefühl für Zahlen nehmen wir seit Jahren wahr, dass die Fähigkeiten nachlassen", sagt Thomas Meyer, Leiter Ausbildung beim Haushaltsgeräte-Hersteller Miele in Gütersloh.

Diese Aussagen werfen, so unrepräsentativ sie selbstverständlich sind, ein anderes Licht auf die Debatte um das diesjährige Mathematik-Abitur. Vor allem bayrische Abiturienten bezeichneten es nach den Prüfungen als zu schwer und starteten im Internet eine Petition, die mehr als 70.000 Menschen unterzeichnet haben. Wie der bayrische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) mitteilte, werden die Mathe-Abitur-Noten in diesem Jahr in Bayern voraussichtlich leicht unter dem Niveau der Vorjahre liegen. "Nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...