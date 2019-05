Was waren das für Zeiten! Vor noch gar nicht allzu langer Zeit galt der Bayer-Konzern als eines der Vorzeigeunternehmen in unserem Land. Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern war weltweit anerkannt und als Schwergewicht für einen Großteil der DAX-Performance verantwortlich. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Was bedeutet das nun für die Bayer-Aktie? Bei dem jüngsten Gerichtsurteil im März war der Kurs am Folgetag noch um zehn Prozent eingebrochen und hatte in den Tagen danach weitere 14 Prozent eingebüßt. Diesmal eröffnete die Aktie "nur" mit einem Minus von fünf Prozent und konnte sich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...