Aktionärsvertreter attackieren BMW-Chef Harald Krüger auf der Hauptversammlung: Er habe die "Handbremse angezogen und den Rückwärtsgang eingelegt". Nur bei einer Milliardenstrafe sind sich Vorstand und Anleger einig.

Gedrückte Stimmung bei den Aktionären von BMW: "Sie haben sich zu lange auf einer Position der Stärke ausgeruht", kritisierte Daniela Bergdolt von der Aktionärsvereinigung DSW den Vorstand auf der Hauptversammlung am Donnerstag in München. Der Autobauer habe die Vorreiterrolle in der Entwicklung von Elektroautos verspielt. "Ich erwarte eine Modelloffensive, die Tesla vom Tisch bläst", forderte die Anwältin unter dem Beifall der Kleinanleger. Vorstandschef Harald Krüger verwies darauf, dass der Konzern bis 2021 fünf vollelektrische Modelle auf den Markt bringen werde. BMW werde sich aber nicht auf einen Antrieb festlegen. "Alles auf eine Karte setzen - das ist aus meiner Sicht unternehmerisch nicht klug."

Eine sinkende Umsatzrendite, eine nach acht Jahren erstmals gekürzte Dividende und eine milliardenschwere Rückstellung für angebliche Kartellverstöße, die die Ziele 2019 gefährdet - "von BMW kommen derzeit nur Hiobsbotschaften", stellte Analyst Janne Werning von der Fondsgesellschaft Union Investment fest. Dabei seien den Münchnern als einzigem deutschen Autohersteller keine Manipulationen an den Diesel-Abgaswerten nachgewiesen worden. "BMW wirkt zaghaft, kraft- und mutlos, während VW und Daimler die Flucht nach vorn antreten und positive Signale an den Kapitalmarkt senden", sagte Werning. "Mit dem Jahr 2018 können wir nicht zufrieden sein", sagte Daniel Bauer vom Kleinaktionärsverein SdK.

Krüger im Schatten seiner Vorgänger

"Sie haben die Handbremse angezogen und den Rückwärtsgang eingelegt", sagte Hendrik Schmidt von der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS an den BMW-Vorstand gerichtet. Der Vertrag von Konzernchef Krüger läuft in gut einem Jahr aus. Ob ...

