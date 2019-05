Die Börsen zittern vor Strafzöllen und Rezession. Doch die richtigen Aktien trotzen einem Handelskrieg. Ein exklusives Ranking zeigt, was die weltbesten Aktien auszeichnet - und warum Anleger sie nicht im Dax finden.

Außerhalb Brasiliens verkauft Magazine Luiza genau: nichts. Und doch wird das Handelsunternehmen aus dem Bundesstaat São Paulo weltweit bewundert. Als Vorbild für Digitalisierung eines Geschäftsmodells, für eine gelungene Kombination aus realer und digitaler Welt. Die Ladenkette bediente anfangs die brasilianische Unterschicht: Die heute 67-jährige Firmenchefin Luiza Helena Trajano eröffnete in den armen Einzugsgebieten der Großstädte Läden, in denen Kunden am Computer Produkte aussuchen und sich zur Abholung liefern lassen konnten. Wo es weder Banken noch Ämter oder Bildungsinstitute gibt, wurden die Läden zu Bürgerzentren. Sie bieten Fortbildung und Vorträge: vom Kochen über Surfen im Internet bis hin zu Hygiene- und Englischkursen. Alles kostenlos. Kunden sollen sich wohlfühlen - und aus 10.000 Artikeln im Sortiment von Magazine Luiza bestellen.

Weil der Konzern seine Geschäfte seit jeher digital abwickelte, konnte Trajano die knapp 800 konventionellen Läden leicht mit einem vollständig digitalen Onlinemarktplatz namens Magalu kombinieren. "Anders als bei der Konkurrenz waren dafür keine großen Investitionen in Logistik notwendig", schwärmt die brasilianische Investmentbank BTG Pactual. Online bedient Magalu heute auch die Mittelschicht, gilt jetzt als das Amazon Brasiliens, das auch an Händlern verdient, die auf der Plattform alles verkaufen, vom Handy bis zur Waschmaschine.

Die Erfolgsgeschichte zahlt sich auch für Aktionäre aus: Magazine Luiza brachte ihnen in den vergangenen fünf Jahren 91 Prozent Ertrag pro Jahr - so viel wie kein anderer Konzern weltweit. Das zeigt eine große Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG), die die WirtschaftsWoche seit 1999 exklusiv veröffentlicht. Die Berater suchen jedes Jahr die besten Aktien der Welt - Wertpapiere, die Anlegern über die vergangenen fünf Jahre die höchsten Erträge einbrachten. BCG schaut dabei nicht nur auf Kursgewinne und ausgeschüttete Dividenden, sondern bewertet vor allem, ob die Kursgewinne eher einer Euphorie der Anleger zuzuschreiben oder ob sie fundamental gerechtfertigt sind - weil die Unternehmen wachsen, ihre Gewinnmargen verbessern und Schulden abbauen (Details zur Bewertung der Aktien siehe Kasten unten).

Knapp 60.000 Aktien aus aller Welt bilden die Grundlage für die Studie. Aus ihnen filtern die Experten von BCG rund 2200 Unternehmen heraus, die bereits seit fünf Jahren an der Börse notieren, mindestens eine Milliarde Dollar Börsenwert haben und von deren Aktien mindestens 20 Prozent frei handelbar sind.Die Studie gewährt Einblick in die Zahlenwerke außergewöhnlich erfolgreicher Konzerne, die regelmäßig besser abschneiden als der Rest der Welt. Zudem zeigen die Berater für Anleger relevante Trends der Weltwirtschaft. So lässt sich ablesen, welche Branchen gerade an besonders zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen arbeiten - und welche Regionen in der globalen Wirtschaft auf dem Weg nach oben sind.

Noch im vergangenen Jahr führte kein Weg an den glorreichen Technologiekonzernen vorbei. Die US-Giganten Amazon, Apple und Netflix zählten in den vergangenen Jahren immer wieder zu den besten Aktien ihrer Branche. "Die Technologiekonzerne haben das Ranking im vergangenen Jahr regelrecht dominiert", sagt Hady Farag, Experte für Shareholdervalue von BCG. Zusammen mit Axel Roos, Senior-Partner bei BCG in Berlin, betreut er das Ranking. "Auch in diesem Jahr schneidet die Technologiebranche wieder gut ab, aber sie hat ihre Spitzenposition verloren", sagt Farag. Stattdessen brachten Aktien von Gesundheitsdienstleistern die höchsten Erträge: im Schnitt 17 Prozent pro Jahr. Technologiekonzerne schafften immerhin 14 Prozent.

Denn als es Ende 2018 an den Aktienmärkten weltweit krachte, gerieten gerade die Börsenlieblinge aus der Techbranche besonders stark unter Druck. Rezessionsängste ...

