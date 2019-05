Der Anhang ZC enthält das Bild ZC.1, welches eine Abschaltung mittels vierpoligem Schütz zeigt (Bild 1), womit sich am Aggregat angeschlossene Stromkreise elektrischer Verbraucher einfach abschalten lassen. So findet sich z.?B. in den Unterlagen eines deutschen Herstellers von Isolationswächtern der Hinweis, dass die Abschaltung entweder mittels eines Leitungsschutzschalters - ausgelöst durch einen Arbeitsstromauslöser - oder eines Schützes erfolgen kann.

Kritiker befürchten hier Probleme bei der Ausfallsicherheit des Arbeitsstromauslösers. Immerhin würde sich ein Leiterunterbrechungsfehler während des Betriebs hier nicht bemerkbar machen. Zudem verweisen einige Fachleute in Diskussionen darauf, dass es in der Praxis bei der Schutztrennung mit nicht geerdetem Potentialausgleichsleiter zwischen den Betriebsmitteln - z.?B. über den Schutzleiter in Anschluss- und Verlängerungsleitungen von Schutzklasse-I-Betriebsmitteln - doch zu einem Kontakt mit Erde kommen könnte. Dies würde eine normenkonforme Schutztrennung verhindern.

Forderung nach Schutztrennung

Bei einer festen Errichtung elektrischer Anlagen ist die Schutztrennung nur noch mit einem Verbrauchsmittel allgemein zulässig. Im Gegensatz dazu ist die Schutztrennung mit mehreren Verbrauchsmitteln an einer Stromquelle in Verbindung mit Ersatzstromerzeugern nach wie vor erlaubt. Dies darf allerdings nur unter den Bedingungen geschehen, wie sie im Abschnitt 551.4.5 bzw. im normativen Anhang ZC von DIN VDE 0100-551:2017-02 vorgegeben sind (Bild 1).

Eigenständige Stromerzeuger

In den weiteren Ausführungen stützt sich der Autor hier auf den normativen Anhang ZC, da dort die Forderungen etwas koordinierter aufgestellt sind, wenn auch die Festlegungen nicht immer eindeutig sind. Außerdem beziehen sich die Anforderungen im Abschnitt ZC.3.2 explizit auf die »(…) Anwendung von Schutztrennung in Verbindung mit eigenständigen Stromerzeugungseinrichtungen«.

Es gibt für den Autor noch einen weiteren Grund für den Bezug auf Anhang ZC: Im Entwurf von DIN VDE 0100-551:2018-12 ist angeführt, dass diese Nomenpassage einmal als Abschnitt 551.9 in eine zukünftige Normenfassung der DIN VDE 0100-551 aufgenommen wird. Außerdem wird im Entwurf von DIN VDE 0100-551:2018-12 auch noch die Alternative mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) erwähnt, was für viele Anwendungsfälle sinnvoll sein kann.

Des Weiteren ist die Möglichkeit aufgezeigt, dass bei Schutztrennung mit Isolationsüberwachung nach dem Abschalten beim ersten Fehler eine Steckdose unter gewissen Voraussetzungen in Betrieb bleiben darf. Dies kann in manchen Fällen von Bedeutung sein. Im Abschnitt ZC.3.2 ist hierzu Folgendes festgelegt: »ZC.3.2.1 Schutztrennung mit nur einem elektrischen Verbrauchsmittel (…) Ist nur ein einziges elektrisches Verbrauchsmittel an die eigenständige Stromerzeugungseinrichtung angeschlossen, gelten die Anforderungen nach DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06, Abschnitt 413.«

Schutztrennung - mehr als ein elektrisches Verbrauchsmittel?

Da DIN VDE 0100-551:2017-02 vor dem neuen Teil 410 veröffentlicht wurde, bezieht sich der Verweis noch auf die inzwischen ungültige DIN VDE 0100-410:2007-06. ...

