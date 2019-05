Dow Jones - Die Pflicht ist erfüllt

Bastian Galuschka,

Vor zwei Tagen hieß es an dieser Stelle: Eine technische Gegenbewegung an den US-Börsen im heutigen Handel sollte man durchaus einkalkulieren. Demnach besitzt der Dow Jones Industrial Average Erholungspotenzial in Richtung 25.510 Punkte. Erst wenn sich der Index darüber etabliert, wären weitere Kursgewinne in Richtung 25.800 Punkte möglich. Der Index stieg zuletzt deutlich an, die Erholungsziele sind abgearbeitet.

Dementsprechend verschlechtert hat sich aber auch das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite. Denn wichtige Widerstände sind bislang nicht überwunden. Schafft der Index es, sich aus der Widerstandszone zwischen 25.800 und 25.880 Punkten zu befreien, lässt sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 25.980 Punkte ableiten. Spätestens dort wäre der Index reif für eine Gegenbewegung.

Klare Trigger zur Unterseite zu nennen ist aktuell schwer angesichts des gestern absolvierten Kurssprungs, der ohne jegliche Pause stattfand. Um 25.350 Punkte bietet der EMA200 gut Halt. Ebenfalls wichtig ist das Zwischentief bei 25.208 Punkten, an dem der jüngste Abverkauf zunächst stoppte. Für antizyklische Short-Manöver sollten in jedem Fall entsprechende Umkehrkerzen im Chart abgewartet werden.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2019 - 16.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 16.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

