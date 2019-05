Most Actives des Handelstages: Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Thyssenkrupp Mini Long http://bit.ly/2LOHprT BASF Call http://bit.ly/2Ibs4Pk Hat Trump jetzt verschoben - oder hat er nicht - oder wird er? US-Handelsminister Wilbur Ross hat sich nicht klar dazu geäußert, ob Präsident Donald Trump die Entscheidung über die Autozölle verschieben wird. Trump habe "eine Reihe von Optionen", über die er bis Samstag entscheiden werde, Das sagte Ross heute in Trumps Haussender Fox. Trump könne sich dazu entscheiden, die Zölle gegen alle Länder zu verhängen oder nur gegen bestimmte, oder er könne sich entscheiden, den Verhandlungen mehr Zeit zu geben. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß