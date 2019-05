Die Bundeskanzlerin mahnte die Wirtschaft an, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. In deutsche Vorständen ist der Frauenanteil 8,5 Prozent.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Wirtschaft mit weiteren politischen Maßnahmen gedroht, falls sich der Frauenanteil in Führungspositionen nicht erhöht. Zwar gebe es heute immerhin 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten der 100 größten börsennotierten Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...