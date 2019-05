Die Nachfrage nach Gasturbinen ist laut Branchenbeobachtern seit 2014 weltweit um etwa die Hälfte gesunken. Der Hauptgrund: Energieversorger setzen zunehmend auf elektrische Energie aus Wind und Sonne. Für den in Schieflage geratenen US-Konzern General Electric (GE) erschwert sich die Situation dadurch, dass sein Anteil am Gesamtmarkt derweil geschrumpft ist. Laut internationaler Medienberichte war das erste Quartal 2019 für GE in diesem Sinne ein Erfolg - Dank überraschender Bestellungen aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...