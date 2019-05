Die große Berkshire Hathaway Show oder auch das "Woodstock der Kapitalisten!" War es so ein bisschen die Abschiedsshow von Warren Buffett? "Es war eine Show, wo eine Endlichkeit zu spüren war. - An der Wertsteigerung der Berkshire Hathaway Aktie sehen Sie auch den Zinseszinseffekt." Johannes Hirsch von antea kaufte die Berkshire Hathaway A-Aktie, die heute über 300.000 Dollar Wert ist, Anfang der 90er Jahre für 10.000 Dollar. "Also mal eine Anlage laufen lassen." Das Aktien-Depot von Warren Buffett ...

