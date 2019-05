Nach der starken Korrektur zum Ende des vergangenen Jahres konnte sich die Nvidia-Aktie nach der Jahreswende wieder nach oben orientieren. Die Aufwärtsbewegung verlief in Wellen und führte den Kurs am 10. April auf ein Hoch bei 192,10 Euro. Dabei gelang es den Anlegern auch eine Kurslücke aus dem November zu schließen. Nach einer kurzen Seitwärtsphase übernahmen Ende April die Bären wieder die Kontrolle und leiteten eine neue Abwärtsphase ein. Diese dauert immer noch an und hat den Kurs inzwischen ...

