Mit dem Schweden Ola Källenius wird erstmals ein Ausländer Chef der deutschen Autoikone Daimler. Er übernimmt von seinem Vorgänger Dieter Zetsche eine lange Liste von Problemen.

Die Nummer zwölf ist ein Musterathlet, der mit einer Körpergröße von 192 Zentimetern 86 Kilo auf die Waage bringt. Beim American Football ist das hilfreich, schließlich sollen Spieler hier ebenso ordentlich austeilen wie einstecken können. Dass der Sport alles andere als ein Kindergeburtstag ist, zeigt schon der Name des Teams, mit dem der damals 18-Jährige am 3. Oktober 1987 im Stadion von Stockholm gegen die C4 Lions antritt: "Mean Machines" - Kampfmaschinen.

Die Nummer zwölf heißt Ola Källenius und ist damals bei Freunden als ausgesprochen ehrgeiziger Teamspieler bekannt und geschätzt. In der kommenden Woche kommt es zum wichtigsten Touchdown seiner bisherigen Karriere. Um zehn Uhr morgens wird der 49-Jährige die Bühne in den Berliner Messehallen als Entwicklungsvorstand des Autobauers Daimler betreten, nach der Hauptversammlung wird er sie am Abend als neuer Konzernchef verlassen. Dann ist der Schwede der erste Ausländer an der Spitze der deutschen Autoikone.

Vor allem aber ist er der Nachfolger von Dieter Zetsche. Der Mann mit dem Schnauzbart hat das Unternehmen in 13 Jahren an der Spitze geprägt wie kaum einer vor ihm - und das lange sehr erfolgreich. Er befreite den Konzern vom Milliardengrab Chrysler, polierte das Design der Autos auf und machte Mercedes wieder zur führenden Premiummarke. Zetsche ist Deutschlands populärster Manager, bei Auftritten inszenierte er sich zuletzt als lockerer Turnschuhmanager, der entschlossen ist, die Herausforderungen der Zukunft freudig anzunehmen.

Dass die für Daimler gewaltig werden, ist längst spürbar. 2018 brach das Konzernergebnis um fast ein Drittel ein, in den ersten vier Monaten 2019 sank der Absatz der mit Abstand wichtigsten Marke Mercedes um 5,6 Prozent, der Gewinn vor Steuern und Zinsen sackte im ersten Quartal ab. Auch der Vorsprung auf die Wettbewerber schmilzt. Zwar dürfte Mercedes 2019 vor BMW und Audi Premiummarktführer bleiben, aber ab dem kommenden Jahr "wird es eng", meint Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen.Zuletzt litt der Daimler-Absatz unter der allgemein schwächeren Nachfrage - und hausgemachten Problemen. So kam es zu Lieferengpässen, weil Autos nur stockend nach dem neuen Standard WLTP zertifiziert werden konnten und es Probleme mit Lieferanten gab. Vor allem aber gibt es strukturelle Defizite. "Daimler ist unprofitabler als Wettbewerber", sagt Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI. Zudem habe die Glaubwürdigkeit des Managements darunter gelitten, dass es schlechte Ergebnisse immer wieder mit Einmaleffekten begründet habe. Eine Gewinnwarnung in den nächsten Quartalen würde "nicht überraschen", meint Frank Schwope, Analyst bei der Nord/LB.

Aufräumen, nicht beschädigen

Källenius wird dem mächtigen Betriebsrat ein Sparprogramm abringen müssen, eine neue Konzernstruktur mit den drei unter dem Dach einer Holding gebündelten Gesellschaften Mercedes, Lkw und Finanzen soll die Flexibilität erhöhen. Überschattet werden die Umbau- und Erneuerungsarbeiten von juristischen Risiken. Vor drei Jahren hatte Zetsche erklärt, dass der Konzern weder betrogen noch manipuliert habe. Die Zweifel an dieser Aussage sind seitdem stetig gewachsen. Wegen möglicher Abgasmanipulationen drohen hohe Strafen, auch die Behörden in den USA ermitteln. Und in Brüssel beschäftigt sich die EU mit möglichen Kartellabsprachen.

Källenius kann deshalb nicht einfach verwalten, sondern muss aufräumen, was Zetsche ihm hinterlässt - ohne dessen Denkmal allzu heftig zu beschädigen. Schließlich soll sein Vorgänger in zwei Jahren als Aufsichtsratschef zurückkehren. Der Neue übernehme "ein gigantisches Paket" von Aufgaben, sagt ein Aufsichtsrat.

Ausreichend Rückhalt ist erst mal da. Der chinesische Großaktionär Geely erklärt, dass er das Daimler-Management "weiter unterstützen" werde. Ergun Lümali, stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, hält Källenius für "professionell ...

