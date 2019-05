Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TCG: Thomas Cook Group am 16.5. -14,72%, Volumen 565% normaler Tage , SMTC: Semtech Corporation am 16.5. -4,52%, Volumen 77% normaler Tage , QCOM: Qualcomm Incorporated am 16.5. -4,00%, Volumen 121% normaler Tage , SEDG: SolarEdge am 16.5. 5,57%, Volumen 139% normaler Tage , SNAP: Snapchat am 16.5. 7,13%, Volumen 133% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 16.5. 26,35%, Volumen 1053% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Klondike Gold LBDP 0.140 26.35% Snapchat SNAP 11.420 7.13% SolarEdge SEDG 55.300 5.57% ...

