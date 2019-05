Setzt der Dax die Gewinne der vergangenen Tage fort? Die Fresenius Hauptversammlung dürfte Anleger freudig stimmen. Was die Märkte am Freitag bewegt.

Nach einem schwachen Start in der Woche konnte der Dax in den letzten Tagen die 12.000-Punkte-Marke zurückerobern und schloss am Donnerstag 1,7 Prozent höher bei 12.310 Punkten. Am Freitag sieht es so aus, als würden die Anleger in Gewinnmitnahme-Stimmung sein. Auf außerbörslichen Handelsplattformen wird der Dax tiefer gehandelt.

Dass der Dax zuletzt zulegen konnte, lag hauptsächlich an milderen Tönen in den globalen Handelskonflikten. Die Meldung, dass Donald Trump die Entscheidung über höhere US-Zölle auf Autoimporte angeblich um bis zu sechs Monate verschieben will, ermutigte Anleger. Vor allem Autowerte legten zu.

Doch zum einen ist Trump dafür bekannt, in Verhandlungen schnell wieder eine strategische Kehrwende zu machen. So plant er offenbar, die Verlängerung an ein Ultimatum zu knüpfen, womit er die Europäer zu festen Importquoten für Autos bewegen will Zum anderen läuft die Frist der Demokraten zur Übergabe von Trumps Steuererklärungen ab. Es wird allerdings erwartet, dass der Konflikt auf ein Gerichtsverfahren hinausläuft.

Gute Stimmung dürfte es auf der Hauptversammlung von Fresenius geben. Die Dividende soll steigen. Zudem werden Zahlen von Porsche, Easyjet und Dürr erwartet.

1 - Vorgaben aus den USA

Positive Firmenbilanzen haben die Anleger am Donnerstag zum Einstieg in den US-Aktienmarkt ermutigt. Besonders gefragt waren der Netzwerkausrüster Cisco und der Supermarktriese Walmart. Konjunkturdaten des Tages wurden an der Wall Street freudig aufgenommen, weil sie Investoren etwas die Furcht vor einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums nahmen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verabschiedete sich 0,8 Prozent fester auf 25.862 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 0,9 Prozent auf 2.876 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um ein Prozent auf 7.898 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die japanischen Aktienmärkte haben zum Wochenschluss zugelegt. Vor allem Technologiewerte waren am Freitag gefragt. Der japanische Leitindex Nikkei stieg zuletzt um rund ein Prozent auf 21.268 Punkte. Der breiter gefasst ...

